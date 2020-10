Nur vier Monate nach dem tragischen Krebstod seiner Frau, muss John Travolta den nächsten Schicksalschlag hinnehmen.

Es ist unfassbar, wie viele Schicksalsschläge Schaupsieler John Travolta (66) wegstecken muss. Zunächst starb 2009 sein Sohn Jett mit nur 16 Jahren auf tragische Weise. Und erst im Juli musste er den frühen Krebstod seiner Frau Kelly Preston (57) verkraften.

Nur wenige Monate später dann der nächste Schock. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, ist nun auch Travoltas Neffe, Sam Travolta Jr., verstorben. Warum genau der 52-Jährige aus dem Leben schied, ist vorerst nicht bekannt. Aus der Todesanzeige ging nur hervor, dass er bereits am 23. September daheim in Mount Horeb im US-Bundesstaat Wisconsin starb.

Sam, der Drehbuchautor war, war der Sohn seines älteren Bruders Sam Senior. John Travolta und sein Neffe sollen sich nahe gestanden haben.