Johnny Depp: Frisch verliebt in Angelina Jolie?

In Hollywood bahnt sich eine überraschende Lovestory an: Johnny Depp (61) und Angelina Jolie (49) sollen sich heimlich näherkommen – und das nicht zum ersten Mal

Wie Insider gegenüber dem US-Portal "RadarOnline.com" berichten, sollen die beiden Superstars bereits wiederholt geheime Rendezvous in London und Los Angeles gehabt haben. Die Chemie zwischen den beiden ehemaligen Co-Stars aus dem Film "The Tourist" (2010) soll wieder aufflammen – diesmal könnte es sogar ernster werden. „Sie treffen sich diskret in privaten Lounges und exklusiven Restaurants, halten sich aber komplett unter dem Radar“, verrät ein Insider. Schon während der Dreharbeiten galten Jolie und Depp als Traumpaar auf Zeit – jetzt scheint sich daraus mehr zu entwickeln. Besonders Johnny Depp soll ernsthafte Absichten haben: „Er würde sich eine echte Beziehung mit Angie wünschen. Er schwärmt seit Jahren für sie.“

Angelina Jolie und Johnny Depp © Getty

Ist Jolie der wahre Grund für Depps Fall?

Freunde von Depp vermuten sogar, dass Angelina Jolie indirekt eine Rolle in seiner stürmischen Beziehung zu Amber Heard spielte. „Amber erinnerte ihn auf gewisse Weise an Angelina – schön, geheimnisvoll und unabhängig“, heißt es weiter. Jolie sei genau der Typ Frau, den Männer bewundern: sinnlich, gebildet, respektiert.

Angelina Jolie und Johnny Depp © Getty

Trotz ihrer turbulenten Trennung von Brad Pitt und juristischer Schlagzeilen meidet Jolie derzeit bewusst öffentliche Liebesgeschichten. Doch laut Insidern soll sie Depp für einen „seltenen, faszinierenden Mann“ halten, der sie inspiriert. „Einige glauben, dass sie nie wirklich von ihm losgekommen ist.“