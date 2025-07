Schwerer Schlag für Angelina Jolie: Tochter Shiloh verlässt sie!

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt – und zwar nicht nur für Shiloh Jolie (19), sondern auch für ihre berühmte Mutter, Angelina Jolie (50)

Wie die DailyMail berichtet, ist Jolies Tochter Shiloh diesen Sommer ausgezogen und soll nun mit ihrer angeblichen Partnerin Keoni Rose in Los Angeles zusammenleben. Fotos zeigen die beiden gemeinsam vor einem Apartmentkomplex – ein deutliches Zeichen: Shiloh verlässt das Nest. Für Angelina Jolie offenbar ein emotional schwieriger Moment. Ein Insider verrät: „Angie kann das auf keinen Fall gelassen nehmen – sie will alle ihre Vögel in einem Nest haben.“

Die sechsfache Mutter ist dafür bekannt, sehr eng mit ihren Kindern verbunden zu sein. Dass jetzt eines von ihnen den ersten großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit wagt, fordert sie heraus – menschlich und emotional. Doch ganz auf sich allein gestellt ist Shiloh nicht: Laut dem Bericht steht den Jolie-Pitt-Kindern ständig Security zur Seite, was ihrer Mutter zumindest etwas Beruhigung verschaffen dürfte. Und: Ganz loslassen muss sie Shiloh ohnehin nicht – es wird erwartet, dass die Tochter häufig zu Besuch kommt oder ihre Mutter in die neue Wohnung einlädt.

Shiloh ist das erste leibliche Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt und stand bereits seit frühester Kindheit im Rampenlicht. Ihr Auszug markiert nun einen weiteren Schritt in Richtung Eigenständigkeit und erwachsenes Leben – und für Angelina Jolie einen neuen Balanceakt zwischen Beschützen und Loslassen.