Kanye West und Bianca Censori: Luxus-Psycho-Klinik um 600.000 Euro

Der Rapper und seine Ehfrau sorgen seit Monaten für einen Skandal nach dem anderen. Kürzlich zogen sie sich in eine private Einrichtung auf Mallorca zurück, um an ihren Problemen zu arbeiten.

Ein Neuanfang auf Mallorca? Nach monatelangen Trennungsgerüchten, Eskalationen in der Öffentlichkeit und bizarren Social-Media-Auftritten scheint US-Rapper Kanye West mit seiner Ehefrau Bianca Censori neue Wege zu gehen – fernab vom Rampenlicht, dafür inmitten mediterranem Luxus.

600.000 Euro für vier Wochen

Wie Bild berichtete, lässt sich die australische Architektin derzeit in der renommierten Luxusklinik The Balance auf Mallorca behandeln. Diese gilt als eine der exklusivsten Europas – mit einem Wochensatz von 149.400 Euro. Für vier Wochen soll Censori eingecheckt haben, was Gesamtkosten von knapp 600.000 Euro bedeutet. Dafür bietet die Klinik mehr als nur Entzug oder Therapie: Privatjet-Transfer, eigene Finca mit persönlichem Koch, Sicherheitspersonal, medizinische Betreuung, tägliche Psychotherapie-Sitzungen, Schlafanalysen und sogar ein individuelles biochemisches Programm zur mentalen und physischen Regeneration.

Die Entzugsklinik "The Balance" auf Mallorca bietet jeglichen Luxus. © The Balance ×

Traumtherapie für helle Momente

Auch eine Traumatherapie nach der EMDR-Methode ist Teil des Pakets – eine Technik, die hilft, belastende Erinnerungen effizient zu verarbeiten. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich exklusiv um einen einzigen Klienten. Wer es noch exklusiver will, kann seine Behandlung sogar auf einer Privatjacht fortsetzen – allerdings zum doppelten Preis.

Der Klinikaufenthalt scheint Wirkung zu zeigen: Bianca Censori, in den vergangenen Monaten durch freizügige Outfits in den Schlagzeilen, zeigte sich zuletzt ungewohnt zurückhaltend – stilistisch wie emotional. Spanische Medien berichten von einem deutlich konservativeren Auftritt, was Beobachter als Zeichen eines persönlichen Wandels werten.

Exzentrisches Paar

Auch Ehemann Kanye West gibt sich derzeit weniger exzentrisch – zumindest nach außen. Zwar sorgte er zuletzt mit antisemitischen Äußerungen auf der Plattform X für massive Kritik – unter anderem nannte er sich selbst „Nazi“ und schrieb öffentlich über Censori: „Ich habe die Herrschaft über meine Frau“ –, doch musikalisch klangen zuletzt leisere Töne an. In seinem Song „Bianca“ hieß es: „Mein Baby ist weggelaufen ... Bis Bianca zurück ist, werde ich nicht schlafen.“

Jetzt ist er ihr offenbar gefolgt: Am Dienstag wurde West auf der Baleareninsel gesichtet. Laut Medienberichten soll sich das Paar sogar gemeinsam in Behandlung befinden. Ein stilles Liebes-Comeback im Schatten der Palmen? Die Zeichen stehen zumindest auf Neustart – mit professioneller Unterstützung, exklusivem Rahmen und der Hoffnung auf Stabilität.