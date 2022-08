Kardashian: So sexy nach Trennung

Nach nur wenigen Monaten haben sich Kim Kardashian und Pete Davidson getrennt.

Single-Leben. Kurz nach der Trennung setzt Multimillionärin Kim Kardashian ein eindeutiges Zeichen. Während ihr Ex Pete Davidson nach dem Liebes-Aus sogar in Therapie sein soll, zeigt Kim ihren Traumkörper in ihrer neuen „Skims“-Kollektion. Dabei setzt die erschlankte Unternehmerin ihre Kurven gekonnt in Szene. Und auch auf Instagram postet Kardashian ein heißes Foto nach dem anderen. „The Incredible“ steht auf ihrem nassen T-Shirt und Hunderttausende Fans sind sich einig: Kim ist wirklich „unglaublich“.