Kate Cassidy sorgt mit KI-generierten Paarfotos von Liam Payne (†31) für Empörung

Freunde und Fans des verstorbenen ehemaligen One-Direction-Stars fragen sich, warum jemand so etwas Pietätloses tun würde.

Nur wenige Tage vor dem ersten Todestag von Liam Payne (†31) hat Influencerin Kate Cassidy auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Sie teilte dort mehrere KI-generierte Bilder, auf denen sie und der Musiker Arm in Arm zu sehen sind. „KI ist Fluch und Segen zugleich“, kommentierte sie die Fotos, die zwar nach 24 Stunden wieder verschwanden, aber bereits für Diskussionen gesorgt haben.

Die Reaktionen waren gespalten: Während viele Fans Kate für den offenen Umgang mit ihrer Trauer lobten, äußerte ein ehemaliger Kollege des Musikers Kritik. Er bezeichnete die Aktion gegenüber der Daily Mail als „zu viel“ und betonte, dass solche Bilder sicher bei den Angehörigen des Sängers Emotionen auslösen würden.

Rückzug am Todestag

Liams Eltern, Geoff und Karen Payne, planen laut Berichten, den ersten Todestag (16. Oktober) ihres Sohnes im engsten Familienkreis zu begehen und gemeinsam mit den Töchtern Ruth und Nicola in Ruhe zu trauern.

Gleichzeitig gab es im Netz viel Zuspruch für Kate. Followerinnen und Follower zeigten sich bewegt von der Ehrlichkeit der Influencerin im Umgang mit Verlust und Trauer. Eine Nutzerin schrieb, dass die Bilder sie zum Weinen gebracht hätten und Liams Liebe Kate weiterhin auf vielfältige Weise umgeben werde.

Pietätlos oder lustig?

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte Kate kürzlich auch auf TikTok. In einem Video versuchte sie gemeinsam mit einer Freundin einen viralen Trend, bei dem sie nur mit einem Arm hochgehoben werden sollte. Das Experiment ging jedoch schief, und Kate landete auf dem Boden. Das Video kommentierte sie scherzhaft: „Okay, vielleicht brauche ich doch einen Mann.“ Die Veröffentlichung kurz vor dem ersten Todestag von Liam stieß bei manchen Fans auf Kopfschütteln.