Kein Glück: Erneutes Liebes-Aus für Chiara Ferragni

Bei der Influencerin läuft es derzeit weder privat noch beruflich gut. Ihr Freund soll zu seiner Ex-Frau zurückgegangen sein.

Einst galt sie als Sinnbild der perfekten Instagram-Welt – Chiara Ferragni (38) inszenierte ihr Leben als Mutter, Ehefrau und erfolgreiche Unternehmerin auf Social Media wie kaum eine andere. Die Italienerin teilte mit ihren knapp 30 Millionen Followern täglich Fotos voller Familienidylle: ein verliebter Blick mit Ehemann Fedez (35), die beiden Kinder Leone (7) und Vittoria (4) fröhlich im Garten, Golden Retriever Paloma mittendrin. Doch dieses Hochglanz-Märchen hat längst Risse bekommen.

Skandal, Scheidung, Strafverfahren

Anfang 2024 zerbrach Ferragnis Ehe mit Rapper Fedez – wenige Monate nachdem sie mit einem massiven PR-Skandal für Schlagzeilen sorgte. Bei einer Weihnachtsaktion versprach sie, den Erlös aus dem Verkauf von Panettone-Kuchen einem Kinderkrankenhaus zu spenden. Wie sich herausstellte, floss kein Cent an die Klinik – die Justiz ermittelt, der Vorwurf lautet schwerer Betrug. Im September steht sie vor Gericht. Der Image-Schaden ist enorm – und könnte im Herbst neuen Aufwind bekommen.

Herzschmerz nach dem Ehe-Aus

Auch privat kommt Chiara seither nicht zur Ruhe. Nach der Trennung kursierten Gerüchte, Fedez habe sie bereits während der Ehe mit einer jüngeren Designerin aus Mailand betrogen. Die Influencerin reagierte mit klaren Worten: „Ich habe verstanden, dass mein Leben eine Lüge war.“

Im Oktober 2024 sorgte dann ein neuer Mann für Aufsehen: Giovanni Tronchetti Provera, Spross des Pirelli-Imperiums. Gefunkt haben soll es beim Abholen der Kinder – seine drei Kinder besuchen dieselbe elitäre Mailänder Schule wie Leones und Vittorias. Aus ersten Begegnungen wurden romantische Ausflüge an den Comer See und nach St. Moritz. In der spanischen Zeitschrift Hola bekannte Chiara im Februar 2025: „Ich lebe in einer Beziehung und bin sehr, sehr glücklich. Er ist das Beste, was mir in diesem Jahr passiert ist.“

Liebes-Aus im Anmarsch?

Doch die Romanze mit Giovanni scheint bereits wieder zu bröckeln. Anfang Mai ließ Chiara in Valentina Ferragnis Podcast aufhorchen, als sie Männer kritisierte, die „eine starke, unabhängige Frau“ wollten – und sich dann doch bedroht fühlten: „Die meisten versuchen dann, dich kleiner zu machen.“

Kurz darauf veröffentlichte das italienische Magazin Chi Paparazzi-Fotos von Giovanni im Luxusbadeort Portofino – Arm in Arm mit seiner Noch-Ehefrau Nicole Moellhausen, Mutter seiner Kinder. Zu sehen ist auch, wie Giovanni Nicole einen Kuss gibt, bevor sie ins Auto steigt. Auch sein Vater, Pirelli-Chef Marco Tronchetti Provera, scheint Nicole offenherzig wieder in die Familie aufgenommen zu haben.

Nicole Moellhausen und Giovanni Tronchetti Provera. © Getty Images ×

Nicht der erste Rückzieher

Pikantes Detail am Rande: Auch Mode-Manager Silvio Campara, dem vergangenen Sommer eine kurze Romanze mit Chiara nachgesagt wurde, ist laut Medienberichten zu seiner Frau zurückgekehrt.

Ob die Modeikone bald wieder solo ist, scheint nur eine Frage der Zeit. Bleibt offen, wer als Nächstes an Ferragnis Seite auftaucht – und ob es wieder ein verheirateter Mann sein wird. Die Gerüchteküche in Italien brodelt jedenfalls weiter.