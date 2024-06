Kinder von Superreichen: So leben die Erben der Milliardäre

Sie sind jung und vermögend: Die nächste Generation der Superreichen haben von ihren Eltern geerbt. Doch was machen sie in ihrem Leben?

Egal ob Jet-Set-Leben oder ganz privat: Die neue Generation der Superreichen ist jung und hat das Geld der Eltern geerbt. Wie die Erben leben und wer sie sind.

Gustav Magnar Witzøe

Mit 19 Jahren ist der Norweger zum Milliardär geworden, als sein Vater ihm gut die Hälfte der Fischzucht "SalMar", immerhin der zweitgrößte Lachszüchter der Welt, schenkte. Seitdem arbeitet er als internationales Model, investiert in Immobilien und Start-Ups. Mit seinem Projekt "W Initiative" will er helfen die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Nicholas Latifi

Der Kanadier Nicholas Latifi ist der Sohn des Präsidenten und Geschäftsführer von Sofina Foods, einer Firma, die Lebensmittel verarbeitet und rund 2,3 Millionen Euro wert ist. Latifi ist vor allem als Rennfahrer in der Formel 1 bekannt, fuhr für den Rennstall Williams, nachdem sein Vater im Vorfeld 210 Millionen Euro in die McLaren-Gruppe investierte.

Davon nimmt der 28-Jährige allerdings derzeit eine Pause, um an der London Business School Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Auf Instagram teilte er, dass er schon als Kind ein Interesse an Wirtschaft hatte und er auf etwas bauen wolle, wenn er mit Ende 30 oder Anfang 40 sein Rennfahrerleben an den Nagel hängen muss.

Lance Stroll

Ebenfalls Formel-1-Fahrer: der 25-jährige Lance Stroll aus Kanada. Es gibt viele Parallelen zu Latifi, auch Strolls Vater ermöglichte ihm den Einstieg in den Rennsport. Das Vermögen hat der Vater mit verschiedenen Modemarken wie "Michaels Kors", "Pierre Cardin", "Ralph Lauren" und "Tommy Hilfinger" gemacht und soll rund drei Milliarden Euro betragen.

Der Spross hat 1,3 Millionen Follower bei Instagram, die er nicht nur im Rennsport mitnimmt, sondern auch in seiner Freizeit wie etwa beim Snowboard-Fahren, im Krankenhaus nach einer OP als Folge eines Radunfalls oder bei der Hochzeit seiner Freunde.

Sophie Luise und Marc Fielmann

Das Geld hat er Vater mit der Optiker-Kette "Fielmann" gemacht. Mit dem Tod von Günther Fielmann im Januar 2024, erbten seine beiden Kinder Sophie Luise und Marc den größten Teil des Vermögens. Marc ist der CEO des Familienunternehmens mit einem Vermögen von angeblich 2,8 Milliarden Euro.

Sophie Luise studierte Psychologie und schrieb zuletzt an ihrer Doktorarbeit. Auch die 29-Jährige soll ein Vermögen von etwa 2,5 Milliarden Euro haben und im Besitz von rund einem Drittel des Unternehmens.

© getty ×

Bilder gibt es von der Familie kaum, sowohl Günther Fielmann als auch seine beiden Kinder halten sich weitestgehend aus den Medien fern. Das Foto entstand kurz nach der Geburt von Sophie Luise vor 29 Jahren.

Leonardo Maria Del Vecchio

Ebenfalls Erbe eines Optiker-Giganten ist der 29-Jährige Leonardo Maria Del Vecchio. Sein Vater Leonardo Del Vecchio schuf aus einer kleinen Werkstatt einen heutigen Weltmarktführer. Unter anderem gehört die Marke Ray-Ban dazu. Des Vecchio soll wohl 27 Milliarden geerbt, und ein Nettovermögen von rund 4,4 Milliarden Euro haben. Er ist als Leiter der Unternehmensentwicklung bei Essilor-Luxottica tätig.