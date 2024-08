König Charles III. (75) holt ein Huhn in den Palast

König Charles III. (75) hat ein Huhn aufgenommen. Auf seinem westenglischen Landsitz Highgrove bekommt das Tier ein neues Zuhause, wie die Wohltätigkeitsorganisation British Hen Welfare Trust mitteilte, die sich für die Rettung älterer Legehennen einsetzt. Charles taufte das Huhn demnach "Henrietta".

Der Palast teilte auf der Plattform X (früher Twitter) Fotos, die "Henrietta" neben einem kleinen Modell des Herrenhauses zeigten. Die Henne wurde vor einigen Tagen mit rund 30 anderen Hühnern in die Gärten von Highgrove gebracht.

His Majesty The King has rehomed @BHWTOfficial's one-millionth hen at Highgrove Gardens!

The British Hen Welfare Trust works to rehome commercial laying hens.

Named Henrietta by His Majesty, she arrived with 29 other hens earlier this month. pic.twitter.com/Vj5kQhaD6C