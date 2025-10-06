Kokain, Cannabis und Alkohol: George Clooney legt Drogen-Beichte ab

George Clooney spricht in einem Interview überraschend offen über seine Vergangenheit. In den 1980er-Jahren konsumierte der Hollywoodstar Kokain, Cannabis und regelmäßig Alkohol – heute lebt er gesund und bewusst

Hollywood-Ikone George Clooney, 64, erinnert sich im Gespräch mit dem Magazin Esquire an seine wilden Jahre. In den 1980ern habe er "Koks und anderes Zeug" ausprobiert, wie er offen zugibt. "Ich habe immer Witze darüber gemacht, dass ich zu viele Drogen nehme, aber ehrlich gesagt, war das für mich nie ein großes Problem", erklärt der Schauspieler. Damals, so Clooney, glaubten viele in Los Angeles, dass Kokain nicht süchtig mache – eine fatale Fehleinschätzung. "Später stellte sich heraus: Oh, na ja, es ist eigentlich verdammt übel." Besonders kurios sei gewesen, dass das Kokain häufig mit Mannitol versetzt war – einem Wirkstoff mit abführender Wirkung. "Alle haben eine Line gezogen und waren dann kacken", erzählt Clooney trocken.

Die beiden stahlen sogar Hauptdarsteller Brad Pitt die Show. © AFP

Cannabis war „nicht meine Droge“

Auch Cannabis probierte der Schauspieler – mit wenig Begeisterung. Er erinnert sich an einen Abend vor etwa 15 Jahren, als er mit Freunden Cannabis-Brownies aß, den Film "Der Zauberer von Oz" ansah und dazu Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" hörte. "Nach dem Film saßen wir stundenlang da, ohne zu reden. Stundenlang!", so Clooney. Sein Fazit: "Cannabis ist einfach nicht meine Droge."

George Clooney: Präsentierte in Venedig den Film "Michael Clayton". Sexy 3-Tages-Bart! © Getty

Neben Drogen war auch Alkohol lange ein Thema. Es habe Zeiten gegeben, in denen er "jeden Abend angetrunken" gewesen sei, betont der Schauspieler. Doch eine Sucht habe er nie entwickelt: "Ich bin niemals aufgewacht und habe getrunken." Schon 2012 hatte Clooney im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" eingeräumt: "Ich trinke manchmal zu viel." Es habe Phasen gegeben, in denen der Konsum nicht mehr nur Spaß gemacht, sondern zur Gewohnheit geworden sei.

Heute: Gesund und diszipliniert

Amal und George Clooney © Getty

Diese Kapitel liegen hinter ihm. Heute lebt der zweifache Vater, der mit Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, 47, verheiratet ist, laut Esquire "recht clean". Der Schauspieler trainiert täglich, achtet auf sein Wohlbefinden und lässt sich regelmäßig ärztlich untersuchen. Mit Ehefrau Amal und den Zwillingen Alexander und Ella, geboren 2017, genießt Clooney ein ruhiges, gesundes Familienleben – weit entfernt von den wilden 1980ern.