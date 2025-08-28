Interviews abgesagt! Große Sorge um George Clooney

Der Schauspieler soll plötzlich Pressetermine abgebrochen haben.

Hollywood versammelt sich dieser Tage in Venedig - die Filmfestspiele sind zu dieser Jahreszeit ein Muss in der Branche.

Neben Veranstaltungen und Screenings wird die Zeit auch dafür genutzt, neue Filme durch Interviews zu promoten. So wäre es auch für Superstar George Clooney vorgesehen gewesen.

Neuer Film

Er hat seinen neuen Streifen "Jay Kelly" mit im Gepäck, möchte ihn der Weltöffentlichkeit vorstellen. In dem Film erzählt Regisseur Noah Baumbach von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt.

Auch Laura Dern ist bei dem Netflix-Film dabei. Bei der Eröffnung fehlte Clooney allerdings. Einem Bericht des "Hollywood Reporters" zufolge fühlte sich der Hollywood-Star nicht fit, weswegen er nicht alle Interview-Termine wahrnehmen konnte und ein Abendessen mit seinem Filmteam ausfallen ließ.

Wie die Bild berichtet, die Vorort für ein Interview war, soll Clooney an ihnen vorbeigeschlurft sein, mit gequältem Lächeln. Bis heute Abend, zur großen Premiere, hoffen alle, dass er wieder fit ist.