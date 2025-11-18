Alles zu oe24VIP
Naomi Watts und Liev Schreiber
© Getty Images

Notfall

Krankenhaus-Drama: Liev Schreiber unter Schmerzen eingeliefert

18.11.25, 07:48
Ein unerwarteter Gesundheitsalarm hat Liev Schreiber am Wochenende in New York ins Spital geführt. Wegen plötzlich auftretender, „massiver Kopfschmerzen“ musste der Hollywoodstar auf Anweisung seines Arztes sofort untersucht werden. 

Der US-Schauspieler Liev Schreiber (58) hat am Sonntag in New York City einen ungeplanten Spitalsaufenthalt hinter sich gebracht. Nachdem der „Spotlight“-Darsteller seinem Arzt von „massiven Kopfschmerzen“ berichtet hatte, schickte dieser ihn laut „TMZ“ ohne Verzögerung zur Untersuchung – inklusive Übernachtung und mehreren Tests.

Wie Insider berichten, konnte Schreiber während des Vorfalls normal sprechen und sich frei bewegen. Genauere medizinische Ergebnisse wurden bislang nicht veröffentlicht. Sein Sprecher gab dem US-Portal jedoch Entwarnung:

„Vorsichtshalber begab sich Liev ins Krankenhaus, um sich testen zu lassen, und seit heute Nachmittag ist er wieder arbeitsfähig.“

Migräne-Erlebnis mit dramatischen Folgen bereits im Vorjahr

Kopfschmerzen begleiten den Star aus „Scream“, „Isle of Dogs“ und der Serie „Ray Donovan“ nicht zum ersten Mal. In der Late-Night-Show von Seth Meyers erzählte Schreiber im April 2024 – wie „People“ berichtete –, dass eine Migräneattacke während der Broadway-Aufführung von „Doubt: A Parable“ eine unerwartete Gedächtnisstörung ausgelöst habe.

„Ich war in meiner Garderobe und hatte furchtbare Kopfschmerzen. Ich dachte erst, es wären Kopfschmerzen vom Fast Food, aber es war etwas stärker. Ich ging die Treppe hinunter und dachte: 'Das ist nicht normal. Mir geht es nicht gut.'“


 

Angst vor Schlaganfall

Als er kurz darauf Kollegin Amy Ryan backstage traf und ihren Namen nicht abrufen konnte, wurde ihm klar, dass es ernster war. Trotzdem spielte er weiter – bis auf der Bühne plötzlich alles aussetzte. „Ich dachte: 'Okay, ich hatte einen Schlaganfall. Das war's.'“

Erst ein MRT brachte Entwarnung: keine Blutung, keine strukturellen Schäden. Das Gehirn sehe „völlig in Ordnung“ aus, habe der Neurologe bestätigt, der die Ursache schließlich als transitorische globale Amnesie einstufte – eine kurzzeitige, aber belastende Form von Erinnerungsausfall.

