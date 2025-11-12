Alles zu oe24VIP
oscar
© Getty Images

Bewusstlos

Schock-Moment: Ex-Brasilien-Star brach im Training zusammen

12.11.25, 18:38
Teilen

Der brasilianische Fußballprofi Oscar ist während eines Leistungstests bei seinem Club FC São Paulo mit Herzproblemen kollabiert. 

Der 34-Jährige sei vor Ort von Ärzten versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte sein Club mit. Medienberichten zufolge war er bei einer Übung auf dem Ergometer zusammengebrochen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Oscar war zuletzt immer wieder verletzt. Bei São Paulo steht er bis Ende 2027 unter Vertrag.

Nach seinem Profidebüt bei seinem Heimatverein São Paulo spielte Oscar von 2012 bis 2016 in der englischen Premier League bei Chelsea, bevor er nach China zum Shanghai Port FC wechselte. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt er 48 Spiele. "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete", schrieb der Mittelfeldspieler auf der Plattform Instagram. "Alles wird gut, so Gott will." In brasilianischen Medien wird darüber spekuliert, dass er seine Karriere vorzeitig beenden könnte.

