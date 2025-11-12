Barca-Rückkehr? Entscheidung um Lionel Messi gefallen

Klub-Präsident Laporta spricht über die Möglichkeit einer Kurzzeit-Leihe.

Am Montag erst ließ Lionel Messi mit einem Instagram-Posting Millionen Fans ausflippen. „Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein“, schrieb der achtfache Weltfußballer des Jahres unter eine Fotostrecke von sich im Camp Nou.

„Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann - und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte“, schrieb der Fußball-Superstar etwas kryptisch auf Instagram.

© Getty

Unrealistisches Szenario

Während viele Barca-Fans bereits von einem Comeback des Superstars träumen, spricht Klub-Chef Laporta nun Klartext. „Aus Respekt vor Messi, unseren Spielern und unseren Mitgliedern ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über unrealistische Szenarien zu spekulieren“, sagte er gegenüber Catalunya Ràdio. Barca wird Messi also im Winter nicht ausleihen.

„Trotz allem, was bei Leo Messis Abschied passiert ist, habe ich keine Reue“, so Laporta weiter. „Barça steht über allem und jedem. Es war nicht das, was wir uns alle gewünscht haben, aber in diesem Moment war es einfach nicht möglich“, sagte er gegenüber Catalunya Ràdio.