Nach WAC-Aus: Pacult-Nachfolger steht fest

Das ging aber schnell! Der Wolfsberger AC hat einen Nachfolger für Peter Pacult gefunden: Ismail Atalan übernimmt ab sofort das Traineramt bei den Lavanttalern.

Nur kurz nach der Trennung von Pacult gaben die Kärntner die Verpflichtung des 45-jährigen Deutsch-Türken offiziell bekannt. Atalan trainierte zuletzt den Kapfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga, führte die Steirer in der vergangenen Saison auf Rang drei und wurde für seine starke Arbeit mit der Auszeichnung „Trainer der Saison“ in LigaZwa geehrt. Nun wagt der ehemalige Erfolgstrainer erstmals den Schritt in die ADMIRAL Bundesliga.

„Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben“, sagte Atalan bei seiner Vorstellung. Bereits am Donnerstag wird der Pacult-Nachfolger seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft leiten.