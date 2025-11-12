Nächster Hammer: Vienna beendet Zusammenarbeit mit Ivanschitz

Was für ein verrückter Mittwoch in Österreichs Fußballwelt! Kurz nach dem offiziellen Aus von Peter Pacult beim WAC folgt der nächste Knall: Auch bei Zweitligist Vienna ist Schluss - nämlich für Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

Der First Vienna FC 1894 hat sich mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Ebenso wird Chefscout Stefan Manzana-Marin von seinen Aufgaben entbunden.

Diese Entscheidung basiert auf einer umfassenden Analyse der bisherigen Saison in der ADMIRAL 2. Liga, in der die Vienna aktuell den neunten Tabellenplatz belegt. Nach eingehender Bewertung der sportlichen Entwicklung ist der Verein zum Schluss gekommen, dass die angestrebten Ziele und die erhoffte Weiterentwicklung, trotz erheblicher Investitionen in den Kader und dessen Umfeld, sowie intensiver Arbeit auf allen Ebenen, bislang nicht im gewünschten Ausmaß erreicht worden sind.

»Hat nicht zum erhofften Erfolg geführt«

Der Verein sieht es daher als notwendig an, neue Impulse zu setzen und die sportliche Ausrichtung schon jetzt neu zu justieren. Der First Vienna FC 1894 bedankt sich bei Andreas Ivanschitz und Stefan Manzana-Marin für ihr Engagement und ihren Einsatz für den Verein und wünscht ihnen für ihre berufliche wie persönliche Zukunft alles Gute. Über die zukünftige Struktur der sportlichen Leitung wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.

„Der Verlauf dieser Herbstsaison und eine ehrliche Analyse, die auch die Aufarbeitung interner Fehler inkludierte, haben dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Andreas Ivanschitz, beendet haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Andi hat seit seinem Einstieg bei der Vienna gemeinsam mit seinem Team viele wertvolle und auch nachhaltige Impulse gesetzt und sich stets mit großem Engagement und Leidenschaft für den Verein eingesetzt. Leider hat es am Ende nicht zum erhofften Erfolg geführt. Im Namen des gesamten First Vienna FC danke ich Andi und Chefscout Stefan Manzana-Marin für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Identifikation mit der Vienna in den vergangenen Jahren. Auch solche Schritte gehören leider zum Sport, auch wenn sie schmerzen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Über allem steht das Ziel, die Vienna langfristig erfolgreich aufzustellen, dazu gehört es auch derartige Entscheidungen zu treffen", betonte Vienna-Präsident Kurt Svoboda