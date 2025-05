Kylie Jenner sorgt für Schnappatmung: Sehr knapper Bikini!

Kylie Jenner posiert auf Instagram in sexy Bikini-Instagram-Schnappschüssen.

Die 27-jährige Beauty-Mogulin, die diese Woche ihrem Freund beim Lakers-Spiel gesehen wurde, zeigte ihre durchtrainierte Figur und setzte sich eine Knicks-Mütze auf den Kopf.

Jenner scheint sich für den Lieblingssport ihres Freundes zu interessieren, denn ihre Flamme Chalamet ist ein großer Fan der New York Knicks und wurde mit einer ähnlichen Mütze gesichtet, als er das Team bei einem Spiel Ende letzten Monats im April anfeuerte.

Heißes Insta-Bild

Kylie trug außerdem ein knappes schwarzes Bikini-Oberteil und eine passende Hose, als sie einen Bootstag auf dem Wasser verbrachte. Die langen, brünetten Locken des Reality-Stars fielen ihr in leichten Wellen über die Schultern. Zur Bademode trug sie ein silbernes Armband am Handgelenk und einen auffälligen Ring an der linken Hand. Will sie uns damit etwas sagen?

Zusammenschluss mit Hailey Bieber

Kylie zeigte sich auch in ihrer Instagram-Story, als sie zusammen mit ihrer engen Freundin Hailey Bieber - Justin Biebers Ehefrau - in einen weißen Cabrio-Porsche stieg. Die beiden hielten für ein gemeinsames Selfie inne und das Model postete das Bild später mit der Bildunterschrift „von 15 bis zu unseren Zwanzigern mit Babys und darüber hinaus“. Der Kardashians-Star war nach Miami geflogen, um Hailey bei ihrem Rhode-Event in der Stadt zu unterstützen.