Lopez & Affleck: Ist DAS der wahre Grund für die Scheidung?

Ausgerechnet das FBI soll Schuld an der Trennung von Jennifer Lopez und Ben Affleck tragen

Hat Jennifer Lopez eine kriminelle Vergangenheit? Schenkt man Medienberichten Glauben, soll sie gar die Polizei belogen haben. Das behauptet der inhaftierte Gründer des Musiklabels Death Row Records Suge Knight (59). In seinem Podcast "Collect Call With Suge Knight" spricht er von pikanten Videos, die Jennifer Lopez (55) in die Bredouille bringen sollen. Genau gesagt, gehe es darum, dass Lopez in den Jahren von 1999 bis 2001 mit Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy liiert war. Der wurde damals wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt.

Jennifer Lopez und P. Diddy © Getty Images ×

Belog Lopez die Polizei?

Bei der Schießerei im Jahr 1999 in einem Nachtclub waren Lopez und ihr damaliger Liebster involviert. Sie selbstverständlich von der Polizei vernommen, soll jedoch gelogen haben, als sie gefragt wurde, wem die Waffe gehöre. Suge Knight behauptet, dass Shyne Barrow damals unschuldig für schuldig befunden wurde und Diddy nach sieben Wochen freigesprochen wurde, obwohl es seine Waffe war. Es kam wenig später auch zu einer Razzia im Haus des Rappers.





Affleck soll Lopez mit anderen Augen sehen

Suge Knight kolportiert, dass Ben Affleck (51) nun Videos vom FBI zugespielt bekommen habe, "in denen J.Lo dies und J.Lo das tut." Was genau damit gemeint ist, bleibt jedoch offen. Der Häftling ist sich sicher, dass sie zu Ben gesagt haben: "Wir wollen dir ein paar Dinge über deine Frau zeigen." Klar, dass er sie nun mit anderen Augen sehe. Laut "Insidern" ist die Ehe der beiden Stars auch nicht mehr zu retten. Die Scheidungspapiere sollen vorbereitet sein und es werde bald ein Schlussstrich unter ihre Beziehung gesetzt werden.