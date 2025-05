Michael J. Fox feiert emotionales Schauspiel-Comeback

ARCHIV - 26.04.2023, USA, Nashville: Michael J. Fox kommt zur Veranstaltung «A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's» im The Fisher Center in Nashville, Tennessee. Der ehemalige US-Schauspieler Micheal J. Fox hat in einem Fernsehinterview über seine Parkinson-Erkrankung gesprochen. «Es wird immer härter, jeden Tag wird es härter», sagte der vor allem durch die Filmreihe «Zurück in die Zukunft» in den 1980er Jahren bekannt gewordene Schauspieler dem Sender CBS in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview. (zu dpa «Michael J. Fox spricht im US-Fernsehen über Parkinson-Erkrankung») Foto: George Walker IV/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++