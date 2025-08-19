Alles zu oe24VIP
Michelle Williams
Michelle Williams

Überraschend

Michelle Williams: Geheimes Baby Nummer 4 für Hollywood-Star

19.08.25, 16:11
Die Schauspielerin hat heimlich, still und leise noch einmal Nachwuchs bekommen.

Babynews! Michelle Williams hat ihr viertes Kind bekommen, das erste, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

Drittes gemeinsames Kind

Es ist das dritte Kind der 44-jährigen mehrfach Oscar-nominierten Schauspielerin, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Kail, 48, hat.

Michelle Williams
© Getty Images

Leihmutter

Sie gab diese Information am Montag in der Sendung „Jimmy Kimmel Live“ mit Gastmoderatorin Tiffany Haddish bekannt. Michelle, ehemalige Dawson's Creek-Darstellerin lobte dabei ihre Leihmutter und deutete dabei offenbar auch das Geschlecht ihres neuen Kindes an. Sie antwortete: „Dann muss ich Christine ein großes Lob aussprechen, denn dieses letzte Baby kam nicht aus meinem Körper. Das Wunder unserer kleinen Tochter verdanken wir Christine. Vielleicht schaust du gerade zu; danke, Christine.

Tochter von Heath Ledger

Michelle hat eine 19-jährige Tochter namens Matilda, die sie mit ihrem Ex-Partner und verstorbenen Oscar-Preisträger Heath Ledger hatte, der 2008 auf tragische Weise ums Leben kam.

Drei Kinder unter fünf zu Hause

Sie hat zwei weitere Kinder mit dem Theaterregisseur und Fernsehproduzenten Kail, darunter den vierjährigen Sohn Hart und ein zweites Kind, das irgendwann im Jahr 2022 geboren wurde und dessen Name noch nicht bekannt ist.

Michelle bedankte sich erneut bei ihrer Leihmutter und sagte: „Dank Christine habe ich drei Kinder unter 5 Jahren zu Hause.”

