Milliarden-Hochzeit mit Stargästen in den Hamptons

Hilary Clintons ehemalige Assistentin Huma Abedin heiratete ihren Milliardär Alex Soros - mit zahlreichen Stars und jeglichen Annehmlichkeiten.

Eine Hochzeit wie aus dem Märchenbuch – mit allem, was dazugehört: zwei Trauungen, zwei Brautkleider, ein Millionenring und eine Gästeliste, die selbst Hollywood erblassen lässt. Huma Abedin, langjährige Vertraute von Hillary Clinton, gab am Samstag dem Milliardär Alex Soros, Sohn von Finanzmogul George Soros, das Jawort – und das gleich doppelt.

Mehr lesen:

Versteckte Zeremonie

Die Zeremonien fanden auf dem weitläufigen Familienanwesen der Soros nördlich von New York statt. Gefeiert wurde im ganz großen Stil, mit einer hochkarätigen Gästeliste: Laut Page Six waren unter anderem Moderator Jimmy Fallon, Rory Gates (Sohn von Bill Gates) sowie Hillary und Bill Clinton anwesend. Ein Insider beschreibt das Fest als „eine Hochzeit der Superlative“.

Zwei Luxuskleider

Auch modisch setzte Abedin ein Statement: Zur ersten Zeremonie trug sie ein maßgeschneidertes Kleid von Designer Erdem Moralıoğlu – aus zarter französischer Spitze. Für die zweite Trauung wählte sie ein elegantes, schmal geschnittenes Modell von Givenchy, bestickt mit einem Olivenbaum-Motiv als Friedenssymbol. Besonders emotional: Über dem Saum waren die Initialen des Brautpaares eingearbeitet, auf der Innenseite – auf Herzhöhe – wurde der Name ihres verstorbenen Vaters eingenäht.

Abgerundet wurde der Look mit offen getragenem Satinschuhwerk und funkelndem Diamantschmuck – dezent, aber wirkungsvoll.





Gescheiterte Ehe

Für Abedin ist es der zweite Anlauf in Sachen Eheglück. Ihre erste Ehe mit dem ehemaligen US-Kongressabgeordneten Anthony Weiner zerbrach nach mehreren Skandalen – darunter eine aufsehenerregende Sexting-Affäre. Weiner wurde 2016 zu einer Haftstrafe verurteilt und gilt seither als registrierter Sexualstraftäter. Abedin reichte 2017 die Scheidung ein.

Bradley Cooper mit Gigi Hadid © Getty ×

Nach einer kurzen Liaison mit Schauspieler Bradley Cooper schien sie lange vom Liebesglück verfolgt – bis Alex Soros in ihr Leben trat. Erste gemeinsame Fotos tauchten zum Valentinstag 2024 auf, im Juni folgte der Antrag: Alex Soros kniete am 24. Juni in Paris nieder und überreichte seiner Verlobten einen Diamantring im geschätzten Wert von 1,2 Millionen Euro.

Vogue-Bericht

„Ich schwebe!“, sagte Abedin kurz vor der Hochzeit im Gespräch mit der amerikanischen Vogue. Geplant war ursprünglich eine intime Feier – doch Freunde, darunter auch Hillary Clinton, überredeten das Paar zu einer großen Zeremonie. Das Ergebnis: ein rauschendes Fest zwischen Politik und Glamour – und eine Braut, die nach Jahren des Auf und Ab nun ihr ganz persönliches Happy End feiert.