Milliarden-Scheidung & Pleite: Das irre Leben von Katzenlady Jocelyn Wildenstein

Die Society-Lady verstarb mit 79 Jahren.

Mit 79 Jahren und friedlich im Schlaf soll Jocelyn Wildenstein, die in der Presse als Katzenlady bekannte Society-Dame, verstorben sein.

Tod im Schlaf

Das gab Lloyd Klein, ihr Verlobter und Lebenspartner seit vielen Jahren, nun in einem Statement bekannt. Wildenstein starb demnach "friedlich im Schlaf" in einer Hotelsuite, in der sich das Paar seit August 2024 einquartiert hatte.

Klein versuchte nach eigenen Angaben am späten Dienstagnachmittag vergeblich, seine Lebensgefährtin nach einem Nickerchen zu wecken, damit sie sich für die Silvesterfeier fertig machen könne. Nach erster Einschätzung der Ärzte sei die 79-Jährige im Schlaf an Herzversagen gestorben, erklärte er.

Milliarden-Scheidung

Die Schweizerin war durch ihre Heirat mit dem Kunsthändler Alec Wildenstein in die High Society von New York aufgestiegen. Das Paar, das zwei Kinder bekam, beendete seine Ehe Ende der 1990er-Jahre mit einer turbulenten Scheidung. Jocelyne Wildenstein behielt nicht nur den Nachnamen ihres Ex-Mannes, sondern bekam von ihm auch 2,5 Milliarden Dollar.

Gerüchte um Pleite

Zuletzt soll sie laut Medienberichten von 900 Dollar im Monat gelebt haben. Vielleicht auch eine kokette Aussage, um ihren bevorstehenden Reality-TV-Deal zu vermarkten. Angeblich soll sie die Milliarden einfach verprasst, Schulden gemacht haben. Andererseits seien noch immer einige Immobilien in ihrem Besitz gewesen.