Nicht Tom: Mit IHM hielt Heidi Klum bei den American Music Awards Händchen

Das Model sorgte auf dem roten Teppich für einen außergewöhnlichen Moment. Dieser war zugleich eine Premiere.

Ein großer Auftritt, der unter die Haut ging: Bei den diesjährigen American Music Awards in Las Vegas sorgten Heidi Klum (51) und ihr Sohn Henry Samuel (19) für einen besonders berührenden Moment. Hand in Hand schritten die beiden über den roten Teppich – nicht nur modisch perfekt aufeinander abgestimmt, sondern auch sichtbar eng verbunden.

Stilsicher im Partnerlook

Die Model-Mama präsentierte sich in einer dramatischen schwarzen Robe, die mit tiefem Dekolleté, markanten Schulterpartien und seitlichen Cut-Outs alle Blicke auf sich zog. Ein eleganter Beinschlitz sowie eine üppige Rüschenschleppe verliehen dem Look zusätzliche Raffinesse. Kniehohe Lederstiefel setzten einen kraftvollen Kontrapunkt zum fließenden Stoff. Ihre wellig gestylten Haare, mittig gescheitelt, und ein zurückhaltendes Augen-Make-up rundeten den Auftritt stilvoll ab.

Heidi Klum hielt mit ihrem Sohn Henry auf dem Red Carpet Händchen © Getty Images ×

Sohn Henry setzte auf klassische Eleganz: Ganz in Schwarz – Anzug, Hemd, Schuhe – verkörperte er eine zeitlose Coolness, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügte. Gemeinsam posierte das Mutter-Sohn-Duo mit strahlenden Gesichtern und enger Geste – sie hielten sich während der gesamten Fotosession liebevoll an den Händen.

Ein seltener, emotionaler Red-Carpet-Moment

Mit diesem öffentlichen Auftritt feierte Henry Samuel, der aus Heidi Klums Ehe mit Sänger Seal stammt, sein Red-Carpet-Debüt – und das gleich bei einem der glamourösesten Events des Jahres. Der gemeinsame Auftritt zeigte nicht nur modisches Feingefühl, sondern auch eine tiefe familiäre Verbundenheit.