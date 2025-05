Olly Murs: Show-Abbruch nach nur 20 Minuten

Bei seiner ausverkauften Show in Glasgow konnte der Musiker zum ersten Mal in 15 Jahren sein Konzert nicht durchspielen. Auf Instagram erklärt er jetzt den Grund dafür.

Der britische Popstar Olly Murs hat am Mittwochabend sein ausverkauftes Konzert in der Hydro Arena in Glasgow frühzeitig abbrechen müssen. Nach nur sechs Songs und rund 20 Minuten auf der Bühne war Schluss – die Stimme des 41-Jährigen machte plötzlich nicht mehr mit. Sichtlich enttäuscht wandte sich Murs an sein Publikum: „Das ist mir noch nie passiert, aber ihr könnt hören, dass meine Stimme weggeht. Ich möchte euch das Konzert geben, das ihr verdient – also kann ich nicht weitermachen. Ich werde zurückkommen, aber ich muss jetzt gehen.“

Bestürzte Fans

Der abrupte Abgang kam für viele Fans völlig überraschend. Die Stimmung, die bis dahin ausgelassen war, kippte in Bestürzung und Mitgefühl. Murs zeigte sich tief getroffen und versprach, das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Nur wenige Stunden später meldete sich der „Troublemaker“-Sänger via Instagram-Story zu Wort und richtete eine emotionale Entschuldigung an seine Anhänger: „Glasgow, es tut mir so leid, dass ich nach sechs Songs gehen und die Show absagen musste. Ich habe das in 15 Jahren noch nie getan.“

Murs: "Sonst wäre ich gar nicht aufgetreten"

Murs schilderte die Ereignisse aus seiner Sicht: „Meistens kriegen wir das als Sänger irgendwie hin, wenn die Stimme nicht ganz mitmacht. Heute Abend bin ich rausgegangen und dachte, alles passt. Ich fühlte mich zwar etwas angeschlagen, aber nicht so, dass ich abbrechen müsste – sonst wäre ich gar nicht aufgetreten.“

Murs entschuldigt sich

Doch die Realität auf der Bühne sei eine andere gewesen. „Meine Stimme klang einfach furchtbar. Es ist unfair gegenüber euch, die ihr so viel Geld bezahlt habt, um mich live zu sehen. Ihr verdient eine Show in Topform – und die konnte ich euch nicht liefern.“

Der Brite kündigte an, noch am selben Abend einen Arzt aufzusuchen und seine Fans über die weiteren Tour-Termine auf dem Laufenden zu halten. Bereits am 23. Mai ist ein Auftritt in Manchester geplant, am Wochenende soll es nach Birmingham und London gehen – ob diese Termine wie geplant stattfinden können, bleibt offen.