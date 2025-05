Bühnenunfall: Jennifer Lopez zeigt sich mit Schnitt auf der Nase

Die Sängerin zeigt ihre Wunde auf Instagram. Beinahe hätte sie ihre Moderation bei den American Music Awards absagen müssen.

Jennifer Lopez' Pläne, die American Music Awards zu moderieren, wären beinahe durchkreuzt worden, als sie sich eine böse Verletzung zuzog. Am Dienstag verriet die 55-jährige Sängerin und Schauspielerin in einem Instagram Stories-Post, dass sie sich bei den Proben für die bevorstehende Preisverleihung auf der Bühne im Gesicht, genauer gesagt an der Nase, verletzt hatte.

Eisbeutel im Gesicht

Die Verletzung war so schwer, dass sie genäht werden musste, aber Jennifer hatte Glück, denn der berühmte Schönheitschirurg Dr. Jason Diamond war zur Stelle, um sich um sie zu kümmern. Jennifer - deren Ex-Freund Diddy derzeit vor einem Bundesgericht wegen Erpressung und Sexhandel angeklagt ist - verbreitete die Nachricht zunächst kryptisch mit einer Nahaufnahme ihres Gesichts, auf der sie einen Eisbeutel über ihre rote Nase und ihr Auge hält.





Am Muttertag überschminkte sie die Wunde. Es war nur ein kleiner Schatten auf ihrer Nase zu sehen.

Das ist also passiert“, schrieb sie.

In einem weiteren Schnappschuss stellte sie das Ausmaß ihrer Verletzung klar und sagte, es sei „während der Proben von den American Music Awards passiert. Die zweite Nahaufnahme zeigte sie ohne Eisbeutel und mit einer blutigen Wunde direkt über ihrem Nasenrücken und leicht seitlich. Ihre rote Nase schien auch stark geschwollen zu sein.

Mittlerweile sei Lopez wieder fast komplett hergestellt und könne auch ganz planmäßig die Show moderieren.