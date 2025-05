× Unerwartet: Diese Stars fehlten bei der Met Gala 2025

Während viele Stars mit ihren extravaganten Looks bei der Met Gala 2025 für Aufsehen sorgten, überraschten andere mit ihrer unerwarteten Abwesenheit von der größten Nacht der Mode.

Während auf den berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art wieder gewagte Stil-Experimente zelebriert wurden, blieben einige der größten Fashion-Ikonen dem Society-Ereignis des Jahres fern. Die Met Gala 2025 lockte Stars wie Zendaya, Sydney Sweeney, Rihanna sowie die Co-Vorsitzenden Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton und Colman Domingo. Doch nicht alle Hollywood-Größen erschienen zur glamourösen Benefizgala. Manche sagten im Vorfeld ab, andere sorgten mit ihrer unerwarteten Abwesenheit für Gesprächsstoff.

Diese prominenten Namen fehlten auf der Gästeliste

Blake Lively

Die Schauspielerin, bekannt für ihre atemberaubenden Met-Gala-Looks, ließ das Event bereits zum dritten Mal in Folge aus. Seit Jahren zählt Blake Lively zu den am meisten erwarteten Modeauftritten – diesmal blieb der Platz auf den Treppen des Met leer. Grund für ihr Fernbleiben könnte ein laufender Rechtsstreit mit ihrem „It Ends With Us“-Co-Star Justin Baldoni sein.

Taylor Swift

Fans hatten gehofft, sie würde gemeinsam mit NFL-Star Travis Kelce über den roten Teppich schreiten, doch die Sängerin blieb der Gala erneut fern. Swift war zuletzt 2016 bei der Met Gala dabei, damals sogar als Co-Vorsitzende. Ob sie je zurückkehrt, bleibt fraglich.

Beyoncé

Einst ein fester Bestandteil der jährlichen Gala, hat Beyoncé seit 2016 nicht mehr an der hochkarätigen Veranstaltung teilgenommen. Auch in diesem Jahr war sie verhindert: Aktuell tourt sie mit ihrer mit Spannung erwarteten Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour, die Ende April in Los Angeles gestartet ist.

Ariana Grande

Im vergangenen Jahr begeisterte sie gemeinsam mit Cynthia Erivo als „Wicked“-Duo – dieses Jahr lief Erivo allein über den Teppich. Von Ariana Grande fehlte jede Spur.

Nicht alle Kardashians kamen

Während Kim Kardashian sowie Kylie und Kendall Jenner bei der Gala auftraten, fehlten gleich mehrere Familienmitglieder. Weder Matriarchin Kris Jenner noch Khloé und Kourtney Kardashian zeigten sich bei dem Mode-Event.

Weitere prominente No-Shows

Auch Pop-Diva Jennifer Lopez, Schauspielerin Selena Gomez und Supermodel Gisele Bündchen blieben der diesjährigen Met Gala fern – aus bislang unbekannten Gründen.