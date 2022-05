× OneRepublic: ‘‘Wir wollen Wien-Konzert in 2 bis 3 Wochen nachholen!‘‘

Ein Check beim Arzt und relaxen im Sacher statt Hit-Show in der Stadthalle. OneRepublic-Star Ryan Tedder ist nach Konzert-Absage tief betroffen und arbeitet bereits fieberhaft an einem Ersatz-Termin.

„Es tut mir so unglaublich leid, dass wir das Konzert wegen meiner Stimme absagen mussten. Das ist mir in 10 Jahren noch nie passiert!“ Nach der Last-Minute-Absage des für Montag (2.Mai) geplanten Stadthalle-Konzerts bittet OneRepublic-Star Ryan Tedder auf Instagram um Verzeihung. 10.000 Tickets waren für den von ÖSTERREICH präsentierten Konzert-Hit verkauft. Erst um17.33 Uh , also nur knapp 57 Minuten vor der geplanten Saal-Öffnung, gaben OneRepublic die Absage bekannt. Tedder leidet an einer Stimmbänderentzündung. Viele Fans waren verärgert. „Warum ist das so kurzfristig passiert? Das wusste man doch schon früher!“

© Instagram ×

Joggen. Grund für die späte Absage war Ryans langer Kampf um das Wien-Konzert. Er besuchte zwei Ärzte, ging vier Mal zum Dampfen und joggte sogar vor dem Soundcheck vom Hotel Sacher zur Stadthalle. „Spazieren und laufen ist das Beste was man für die Stimme tun kann.“ Alles vergeblich. „Physisch fühle ich mich perfekt – aber meine Stimme ist weg. Von den vielen Konzerten in zu kurzer Zeit.“ Den Abend verbrachte Tedder nach einem weiteren Ärzte-Check in Wien. Nicht in der Stadthalle. Sondern im Hotel Sacher.

© Instagram ×

Ersatz-Termin. Jetzt arbeiten OneRepublic gemeinsam mit Veranstalter Ewald Tatar bereits fieberhaft an einem Ersatz-Termin. „Wir werden das Wien-Konzert in den nächsten 2 bis 3 Wochen nachholen. Es tut mir so unglaublich leid. Vor allem für die Leute von weit weg her eingeflogen sind.“