Ozzy Osbourne (†76): Sanitäter kämpften zwei Stunden – vergeblich

Ein Rettungshubschrauber landete bei Ozzy Osbourne – doch es war zu spät.

Rocklegende Ozzy Osbourne ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Laut der britischen "Daily Mail" wurde am Morgen ein Rettungshubschrauber zu seinem Anwesen in Buckinghamshire gerufen, wo Sanitäter rund zwei Stunden lang versuchten, sein Leben zu retten – jedoch ohne Erfolg. Der Sänger starb im Kreis seiner Familie.

Anwohner ahnten bereits das Schlimmste

Anwohner des nahegelegenen Dorfes Jordans berichteten von dem Hubschraubereinsatz und ahnten bereits das Schlimmste. Osbourne lebte in einem 125 Jahre alten, kürzlich renovierten Landhaus mit Reha-Flügel, Schwimmbad und Teich – ein Rückzugsort während seiner gesundheitlichen Verschlechterung.

Der Rettungsdienst, der Osbourne versorgte, ist eine spendenfinanzierte Organisation und hatte erst kürzlich ihren 20.000. Einsatz seit 2018 verzeichnet. Die Familie gab in einer Erklärung bekannt, dass Osbourne friedlich und von Liebe umgeben gestorben sei.

Der Tod des "Prince of Darkness" ereignete sich nur wenige Wochen nach seinem letzten öffentlichen Auftritt bei einer Black-Sabbath-Reunion-Show. Osbourne hinterlässt seine Ehefrau Sharon, mit der er 43 Jahre verheiratet war, sowie sechs Kinder. Die Musikwelt trauert um eine ihrer einflussreichsten Ikonen.