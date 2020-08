Paris Hilton ist seit Jahrzehnten eine Marke. Die 40 Jahre alte Hotelerbin steht für gute Laune und Party machen. Als DJane und Promoterin ist sie gerne auf Partys unterwegs. Doch das lustig-glamouröse Leben der Blondine soll nur eine Fassade sein, ein Teil ihrer Persönlichkeit.

Kindheitstrauma

Die neue Dokumentation "Finding Paris" zeigt die Protagonistin in ganz einem neuen Licht. Schon der Trailer verrät, dass es im Film sehr persönlich zugeht. "Ich weiß manchmal nicht einmal wer ich bin, das war nicht immer so", meint Paris an einer Stelle in der Preview. Sie habe eine Rolle aufgebaut für sich, in die sie schlüpfen könne, um im Rampenlicht zu bestehen. Diese Rolle habe Paris als Zufluchtsort gedient. Denn in ihrer Kindheit habe sie etwas erlebt, dass sie bis heute verfolgt.

Was ist Paris Hilton zugestossen?

Paris meint darüber: "Etwas ist in meiner Kindheit passiert, über das ich noch nie mit jemandem gesprochen habe." Immer wenn sie versuche darüber zu reden, werde sie bestraft, habe bis heute Alpträume. Die Schnitte im Film legen nahe, dass es sich in einem Internat abgespielt haben könne, Schwester Nicky Hilton meint, sie habe damals Schreie gehört. Doch was ist passiert? Am 14. September wissen wir bestimmt mehr. Da feiert die Dokumentation auf YouTube Premiere...