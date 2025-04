Ein Social-Media-Posting sorgte für Wirbel. Was steckt dahinter?

Großer Wirbel um dieses Bild, das jetzt auf Instagram auftauchte. Zu sehen ist eine verletzte Virginia Giuffre, die erklärt, kurz vor ihrem Tod zu sein.

Die 41-jährige Frau, die Prinz Andrew des Missbrauchs beschuldigte, schrieb, dass sie nur noch wenige Tage zu leben habe, nachdem sie von einem Schulbus angefahren wurde. Sie sagte, dass sie nach dem Unfall an Nierenversagen leidet und zur Behandlung in ein spezialisiertes Krankenhaus verlegt werden sollte. Sie sei bereit zu gehen, doch nicht, bevor sie ihre Kinder nicht ein letztes Mal gesehen habe, so Virginia.

Foto von Verletzungen

Der Anwalt von Virginia Giuffre hat erklärt, dass die Mutter nach einem Unfall „in einer sehr schlechten Situation“ ist. Die dreifache Mutter, die im Mittelpunkt eines der größten Skandale um sexuellen Missbrauch in der modernen Geschichte steht, veröffentlichte am Sonntagabend ein Foto aus ihrem Krankenhausbett. Es zeigt ihr schwer geprelltes Gesicht, eine weitere Verletzung, die sie vermutlich bei dem Unfall erlitten hat.