Prinz Harrys Name fällt in Ermittlungen gegen P. Diddy

Nach den Razzien in den Häusern des Rappers gerät jetzt auch Prinz Harry ins Visier

Die amerikanischen Medien überschlagen sich bei Berichten über Rapper Sean "Diddy" Combs (54). Es geht um Ermittlungen wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und des Menschenhandels. Am Montag (24. März) durchsuchten Bundesbeamte seine Immobilien in Los Angeles und Miami. Im Zusammenhang mit dem neuen Skandal fällt aber plötzlich auch wieder der Name eines britischen Royals. Diesmal handelt es sich um Prinz Harry (39), den jüngsten Sohn von König Charles III.

Harry half P. Diddys Ruf zu verbessern

Laut "Daily Mail" habe Prinz Harry den Rapper gekannt. 2007 entstand auch ein gemeinsames Foto auf einer Aftershowparty. Die prominenten Verbindungen sollen P. Diddy erst geholfen haben, sich den Ruf als Party-König zu erarbeiten und somit etwaige Handlungen zu legitimieren. Sein Name taucht in einer Auflistung von prominenten Bekanntschaften auf und rückt ihn damit in ein fragwürdiges Licht.