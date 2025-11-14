Rapperin Cardi B. ist wieder Mama geworden

Cardi B ist erneut Mutter geworden. Die Rapperin begrüßte ihren Sohn auf der Welt und teilte ihre Freude öffentlich.

Die Rapperin Cardi B. bestätigte die Geburt ihres Sohnes über ihren Sprecher, den das Magazin "People" so zitiert: "Cardi ist gesund und glücklich." Für die Musikerin ist es bereits das vierte Kind und das erste gemeinsame Baby mit ihrem Freund Stefon Diggs. Ihre drei älteren Kinder stammen aus der Beziehung mit dem Rapper Offset.

© Getty

Botschaft auf Instagram

Cardi B und Stefon Diggs sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Auf Instagram teilte die Musikerin die Nachricht in einem Video zu ihrem Song "Hello" und schrieb über ihre Motivation als Mutter: "Ein neues Baby in meiner Welt und ein weiterer Grund, die beste Version meiner selbst zu sein, ein weiterer Grund, mich mehr als alles andere und jeden anderen zu lieben, damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen." Sie beschreibt darin Neuanfänge und ihre neue Ära als Frau und Mutter: "Das nächste Kapitel heißt: 'Ich gegen mich!' Ich gegen alle Widrigkeiten. Ich habe mit den Vorbereitungen für die Tour begonnen, bringe meinen Körper in Form und meinen Geist in Ordnung. Nichts wird mich davon abhalten, euch die Performance eures Lebens zu bieten!"

Bekanntgabe der Schwangerschaft

Dass sie ein Kind erwartete, bestätigte Cardi B im September 2025 in einem Interview bei "CBS Mornings" mit Moderatorin Gayle King. "Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", sagte sie damals.

Cardi B. und Stefon Diggs © Getty

Über das Geschlecht des Babys wurde früh gesprochen. Stefon Diggs erklärte Anfang des Monats: "Es ist ein Junge. Das genügt mir. Ich kann es kaum erwarten, ihn Liegestütze und Sit-ups machen zu lassen und mit ihm herumzurennen." Darauf wird er noch etwas warten müssen, doch die Vorfreude scheint groß.