Ronaldo-Verlobung: Diese Summe bekommt Georgina bei Trennung

Noch sind die beiden nicht verheiratet - doch Trennungsbedingungen sind klar.

Nach acht Jahren Beziehung hat sich Cristiano Ronaldo die Frage aller Fragen gestellt!

Verlobung

Und am 11. August 2025 machte Georgina die Verlobung mit einem romantischen Instagram-Posting öffentlich. Darauf zu sehen: Ihre Hand mit einem gigantischen Diamantring, Ronaldos Hand darunter – dazu die Liebeserklärung: „Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben.“ Der Ring soll zwischen 2 und fünf Millionen Dollar kosten und damit eine der exklusivsten seiner Art sein - weltweit!

Kinder

Im Falle einer Trennung ist das ein gutes Startkapital. Doch was würde Georgina noch bekommen? Das finanzielle ist bereits seit einiger Zeit zwischen den beiden geregelt, denn sie haben gemeinsame Kinder, zwei Töchter. Drei weitere Kinder stammen von einer Leihmutter. Sein ältester Sohn, Cristiano Jr. soll bei einem One Night Stand entstanden sein.

Casht gut ab

Wie portugiesische Medien berichten, soll Georgina im Falle einer Trennung auf Lebenszeit mit 100.000 Euro unterstützt werden. Dazu kommt noch Geld für die Kinder. Für den Fussball-Star kein großes Problem - derzeit casht dieser nämlich 4,3 Mille pro Woche!