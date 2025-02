SAG-Awards im Zeichen von Ozempic: Moore, Grande, Gomez dünn wie nie

BAFTAs 2025: Zwischen Glamour-Looks und Fashion-Fails Gestern wurden die BAFTAs verliehen – die britischen Oscars, wenn man so will. Stars strahlten auf dem roten Teppich und feierten nicht nur Preise, sondern auch ihre Looks. Denn sind wir ehrlich: Award-Shows sind die perfekte Ausrede, um sich in Schale zu werfen – und die BAFTAs waren keine Ausnahme