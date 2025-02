"Schon lange verknallt!": Erwischt! Hier schmust Will Smith mit seiner Neuen

Will und Jada Smith haben ein spezielles Ehe-Arrangement. Nun geht ein Schmuse-Video viral.

Für Ehefrau Jada Pinkett dürfte sein Verhalten (die beiden führen eine offene Ehe) okay sein, doch das Netz urteilt hart: Will Smith wurde wegen eines „unangemessenen“ Auftritts mit einer Sängerin auf der Bühne kritisiert.

Der Oscar-Preisträger (56) wurde gefilmt, wie er mit India Martinez (39) flirtete, als sie bei der Premio Lo Nuestro-Preisverleihung in Miami am 20. Februar den Song First Love sangen. Die Sängerin schrieb auf Insta, dass sie schon lange in Will Smith verknallt sei, er - passend zum Lied - ihre erste Liebe sei.

Umarmungen und Kuss

Die zwei umarmten sich und schienen sich sogar einen Kuss zu geben, während Smith eine Hand auf Martinez' Hintern legte. Auf weiteren Schnappschüssen, die hinter der Bühne aufgenommen wurden, ist Martinez zu sehen, wie sie in Smiths Arme springt und ihre Beine um seine Taille schlingt.

Fans urteilen hart

Die Fans waren fassungslos und urteilten den Rapper für sein „unangemessenes“ und „schlimmstes“ Verhalten ab. Ein Fan schrieb: „Das ist das Schlimmste“, während ein zweiter tippte: „Unangemessen, auch wenn es „Unterhaltung“ ist“. Ob die beiden wirklich mehr verbindet als nur eine gute Show ist noch unklar... Manche Fans würden sich genau das wünschen, denn die beiden finden sie, geben ein hübsches Pärchen ab. Zumindest ist sie seine neue Duettpartnerin.