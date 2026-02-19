Supermodel Macpherson: "Nehme Bodyshaming nicht persönlich"

Die Model-Legende erhielt böse Kommentare nach neuer Unterwäschekampagne

Als Reaktion auf Bodyshaming-Kommentare im Internet gibt sich das australische Supermodel Elle Macpherson gelassen. In sozialen Netzwerken war nach einer neuen Unterwäschekampagne unter anderem von "sonnengeschädigter" Haut die Rede. In einem Fernsehinterview reagierte die 61-Jährige unbeeindruckt auf die Kritik und erklärte, sie nehme solche Kommentare nicht persönlich.

© A.Tischler

Wegen ihrer Traummaße und ihres durchtrainierten Körpers erhielt Macpherson einst den Spitznamen "The Body". Jahrzehntelang präsentierte sie Mode für das Who is Who der Szene, von Christian Dior bis John Galliano, und zierte die Cover renommierter Magazine von "Sports Illustrated" bis "Vogue".

Worum geht es bei der Kampagne?

Jetzt ist Macpherson das Gesicht der neuen "Bases Flex"-Kampagne der australischen Marke Bonds. Im Mittelpunkt der Aktion stehen Selbstbewusstsein und das Wohlfühlen in der eigenen Haut. Nachdem Bilder des Shootings auf Instagram veröffentlicht wurden, äußerten sich jedoch zahlreiche Nutzer abfällig über das Erscheinungsbild des Models. Manche schrieben, sie sei "nicht wiederzuerkennen". Zugleich erhielt Macpherson aber auch viel Zuspruch. Zahlreiche Fans lobten ihre natürliche Ausstrahlung und feierten die zweifache Mutter weiterhin als "The Body".

"100 Prozent man selbst sein"

© APA/HERBERT PFARRHOFER

In der Sendung "Today" des australischen Fernsehsenders Nine Network zeigte sich Macpherson jetzt gänzlich unbeeindruckt von den negativen Kommentaren. "Ich finde, was andere über mich denken, geht mich nichts an", sagte sie. "Wahre Schönheit bedeutet, zu 100 Prozent man selbst zu sein, völlig authentisch – wie auch immer man sich in diesem Moment ausdrücken möchte. Ohne Wenn und Aber oder Vielleicht. Und ohne Zustimmung von außen."