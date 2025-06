Taylor Swift "crasht" Familien-Hochzeit in Nashville

Wenn Superstars feiern, dann sorgt das für Aufsehen – besonders, wenn es so harmonisch zugeht wie bei Taylor Swift (35) und NFL-Star Travis Kelce (35). Das Traumpaar war am 6. Juni 2025 zu Gast bei der Hochzeit eines Cousins von Kelce in Nashville

Taylor Swift erschien in einem eleganten, trägerlosen Korsettkleid mit floralen Details in Himmelblau – ein Design des US-Labels Markarian. Dazu kombinierte sie braune Plateausandalen. Ihre langen, blonden Haare trug sie offen, das Make-up war dezent und frisch. An ihrer Seite: Travis Kelce, lässig-elegant in gestreiftem Button-Down-Hemd, braunen Hosen und schwarzen Schuhen. Doch nicht nur der Look des Paares sorgte für Gesprächsstoff – es war vor allem ihre offensichtliche Harmonie, die die Hochzeitsgesellschaft und Fans weltweit begeisterte. In einem Video, das auf Social Media viral ging, tanzen Swift und Kelce synchron – Schulter an Schulter, im Takt, mit breitem Lächeln. Ein intimer Einblick in eine Beziehung, die vielen als das neue Glamour-Paar Amerikas gilt.

Fans spekulieren: Wann heiraten Taylor Swift und Travis Kelce?

Auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) überschlagen sich seither die Reaktionen. „Nicht Taylor Swift, die auf der Hochzeit der Cousine meiner Freunde ist“, schreibt eine Userin ungläubig zu einem Schnappschuss der Sängerin beim Plausch mit Hochzeitsgästen. Und die nächste Frage ließ nicht lange auf sich warten: Wann läuten bei Swift und Kelce selbst die Hochzeitsglocken?

Seit 2023 sind die Popsängerin und der Football-Profi offiziell ein Paar. Immer wieder treten sie gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – ob bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder romantischen Dinner-Dates. Erst wenige Tage vor der Hochzeit, am 4. Juni, wurden sie bei einem Restaurantbesuch in Florida gesichtet – in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits.

Ob beim Feiern mit der Familie oder im Blitzlichtgewitter der Paparazzi – Taylor Swift und Travis Kelce zeigen sich als echtes Dream-Team. Ihre Fans sind sich sicher: Diese Liebe hält. Und vielleicht ist die nächste große Hochzeit, die sie besuchen, ihre eigene.