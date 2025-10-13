Alles zu oe24VIP
Taylor Swift
Taylor Swift: Diesen Charts-Einstieg hat niemand vor ihr geschafft

13.10.25, 10:05
Drei Songs auf den ersten drei Rängen der Single-Charts. Album dominiert Hitparade.

Taylor Swift  dominiert - erwartungsgemäß - auch die österreichische Hitparade. Das neue Album "The Life Of A Showgirl" stieg auf Platz eins der Ö3 Austrian Top 40 Album-Charts ein. Die Songs "The Fate Of Ophelia", "Opalite" und "Elizabeth Taylor" reihten sich gleich auf den Plätzen eins bis drei bei den Single-Charts ein.

Neueinstiegs-Rekord

Auch in Deutschland steht die US-Musikerin sowohl bei den Alben als auch bei den Singles auf Platz eins. Bei den Single-Charts ist sie gleich mit acht Songs in den Top Ten vertreten - eine Zahl, die bisher niemand zuvor mit Neueinstiegen erreicht hat. In Österreich lässt Swift noch etwas mehr Platz für andere: Hierzulande sind lediglich die Top drei von der Popmusikerin belegt.

Millionen-Einstieg

Und auch in den USA sorgt Swift für Euphorie. Schon am Freitag wurde bekannt, dass sie laut Billboard einen Rekord von Adele übertroffen hat. In fünf Tagen überschritt ihr neues Album die Marke von mehr als 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten. Diese Zahl setzt sich aus Tonträger- und Download-Käufen sowie Streams zusammen. Die bisherige diesbezügliche Höchstmarke aller Zeiten (3,482 Millionen) stammte von Adele im Dezember 2015 mit "25".

