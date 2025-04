× Tour-Flop: Tickets für Beyoncé billiger als Happy Meal

Der Superstar wird von seinen Fans verspottet, da die Ticketpreise in den Keller fallen.

Beyonce wurde von Musikfans verspottet, nachdem die Tickets für ihre Cowboy Carter Tour diese Woche einen neuen Tiefstand erreicht hatten. Ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) behauptete, Tickets für die Show im SoFi Stadium in Los Angeles für nur 20 Dollar (17,63 Euro) gefunden zu haben.

Mehr lesen:

Mäci teurer als Beyoncé?

Er verglich dies mit dem Preis eines der limitierten Minecraft Movie Big Mac Meals von McDonald's, die ungefähr den gleichen Preis haben: "Aufgrund der geringen Nachfrage sind die Tickets für die Cowboy Carter Tour von Beyonce (20 Dollar) jetzt billiger als ein Minecraft-Menü von McDonald's (21,39 Dollar).".

Die Cowboy Carter Tour beginnt in weniger als einer Woche und es gibt noch Tausende von Tickets für die Eröffnungsnacht...", fügte ein Dritter hinzu. Treue Beyonce-Fans haben sich jedoch gegen die Behauptung gewehrt, die 43-jährige Single-Ladies-Sängerin habe Schwierigkeiten, Tickets zu verkaufen.

© Instagram ×

Viele wiesen darauf hin, dass auch ihre 2023 Renaissance Tour zunächst nicht ausverkauft war. Am Ende war die Show jedoch komplett ausverkauft und wurde zur umsatzstärksten Tournee einer schwarzen Künstlerin in der Geschichte. "Wartet nur, bis die Tournee beginnt, sobald diese Clips erscheinen, werden die Leute in Scharen kommen, um Tickets zu bekommen, das weiß ich", argumentierte ein Fan. Andere wiesen darauf hin, dass es sich bei den billigen Tickets um „Wiederverkaufskarten“ handelt und dass Beyonce ihr Geld bereits mit den Tickets zum vollen Preis verdient hätte.





Fan-Spekulationen

Die 43-jährige Sängerin, die bei den diesjährigen Grammys mit dem Album des Jahres ausgezeichnet wurde, kündigte an, dass sie die Tournee am 28. April in Los Angeles im Sofi-Stadion mit fünf Konzerten beginnen wird.

Die Tournee wird auch Shows in Chicago, New York, London, Paris, Houston, Atlanta, Washington, D.C. und Las Vegas beinhalten. Während einige Plätze im hinteren Teil der Bühne sehr erschwinglich sind, müssen Fans, die Bey näher kommen wollen, mit Preisen von über 1.500 Dollar (1.322 Euro) für Plätze im Parkett rechnen.

Viele Fans beschwerten sich anfangs, dass die Tickets für die Tournee viel zu teuer seien, und führten dies als Grund dafür an, dass sie noch nicht ausverkauft sei. Andere vermuteten, dass der Grund, warum sich die Tour nicht verkauft, darin liegt, dass die Fans nicht so sehr an Beyoncés Country-Musik interessiert sind. "Niemand interessiert sich für die Cowgirl-Version von Beyoncé", erklärte eine Person.