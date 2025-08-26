Alles zu oe24VIP
Turner Bach
© Getty Images

Schicksal

Turner-Witwer Erwin Bach: Zwei Jahre nach Tinas Tod wieder verliebt - in eine Millionärin

26.08.25, 08:42
Teilen

Der Witwer der Rock-Ikone hat sein Glück wieder gefunden.

Ehemann Erwin Bach (69) stand viele Jahre an der Seite von Rock-Ikone Tina Turner, die vor zwei Jahren im Alter von 83 Jahren verstarb.

Neue Liebe

Erwin und Tina waren über vier Jahrzehnte ein Paar, ihr Tod hat ihn freilich schwer getroffen. Umso schöner die Neuigkeit, dass Erwin sich verliebt habe. Wie Bild berichtet, ist seine neue Gefährtin die gebürtige US-Amerikanerin Christina Anna Sandel de Labouchère (61). Sie lebt seit vielen Jahren in der der Nähe von Gstaad, ist im Bereich der Kunst-Vermittlung tätig.

Gemeinsame Freunde

Das Schicksal von Bach und ihr ist ähnlich. Auch sie ist Witwe, ihr Mann, Pierre de Labouchère, starb vor zwei Jahren. Bach und Labouchère, die Millionärin ist, sollen einander über Freunde kennengelernt haben, die Beziehung haben sie erstmal geschützt. Doch dann bestätigte Bach gegenüber Schweizer Medien: "Ich bin dankbar für die neue Liebe."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

