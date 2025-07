Vanessa Hudgens freut sich auf Baby Nummer 2

Die Schauspielerin verkündet voller Glück, dass sie erneut schwanger ist. Ihre Fans jubeln über die schönen Neuigkeiten.

Vanessa Hudgens teilt ihr Familienglück – und zeigt dabei eine deutlich gewachsene Babykugel. Auf Instagram postete die Sängerin und Schauspielerin nun ein inniges Pärchenfoto mit ihrem Ehemann Cole Tucker. Beide strahlen verliebt in die Kamera, während Vanessas Schwangerschaft unübersehbar ist. Unter das Bild schrieb die 35-Jährige kurz und vielsagend: „Runde zwei.“

Erste Geburt blieb lange ein Geheimnis

Für Fans kommt die Nachricht durchaus überraschend – denn erst Anfang Juli 2024 soll Hudgens ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Laut US-Medienberichten handelt es sich dabei um einen Buben. Offiziell haben weder Vanessa Hudgens noch der ehemalige Baseball-Profi Cole Tucker die Geburt jemals bestätigt.

Bekannt wurde die Baby-News damals durch das Promi-Portal „TMZ“. Hudgens zeigte sich darüber verärgert und reagierte in einer Instagram-Story mit klaren Worten: „Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie während dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv missachtet und ausgenutzt wurde. Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und gesund.“

Karibische Traumhochzeit

Hudgens und Tucker sind seit über vier Jahren ein Paar. Ihre Beziehung machten sie am Valentinstag 2021 öffentlich. Im Dezember 2023 gaben sie sich schließlich das Jawort – bei einer romantischen Zeremonie in Tulum an der Karibikküste der mexikanischen Yukatán-Halbinsel.

Ob das zweite Baby wieder ein Bub oder vielleicht ein Mädchen wird, ließ Hudgens in ihrem Posting offen. Eines ist jedoch klar: Das Familienglück des Paares scheint perfekt.