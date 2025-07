Vor zehn Tagen war er noch bei der Comic Con

Der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren am Dienstag verstorben. Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war nicht sein Abschiedskonzert im Villa-Park am 5. Juli 2025, sondern am 12. Juli bei der Comic-Con Midlands in Birmingham.

Mit dem Abschiedskonzert konnte die Rock-Legende einen emotionalen Schlusspunkt für seine Karriere setzen. Für einen Großteil der Fans war das Konzert das letzte Mal, dass sie Osbourne gesehen haben. Einige Glückliche konnten eine Woche später ihn treffen und ein Autogramm kriegen. Ozzy Osbourne ist tot – Das war sein letztes Konzert

Ozzy Osbourne (76) ist gestorben Bei der Comic Con Midlands in Birmingham war am 12 Juli 2025 nicht nur Osbourne, sondern auch seine Familie. Seine Frau Sharon, Sohn Jack und Tochter Kelly waren vor Ort mit dabei. Stolzer Preis Fans konnten mit ihm und seiner Familie ein Foto und Autogramm machen. Das kostete aber einiges an Geld, genauer gesamt thematisch passende £666 (rund 766 Euro). Trotzdem zahlten einige Fans den hohen Preis und waren glücklich über diesen Moment. Gegenüber der BBC sagte eine Besucherin: "Ich habe Ozzy oft live gesehen, aber ich hatte nie die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen. Ich bin seit über 30 Jahren ein Fan." Einzelne Fans zahlten bis zu £1500 (rund 1727 Euro) . Ein Autogramm auf ein Album oder Spielzeug kostete zum Beispiel £375 (rund 431 Euro) pro Stück, während für eine Unterschrift auf einem Mikrofon oder einer Gitarre £750 (rund 863 Euro) zu zahlen war. Treffen konnten ihn auch nur die Gäste, welche dafür bezahlt haben.