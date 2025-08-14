Alles zu oe24VIP
Was wurde eigentlich aus Jake aus "Two and a Half Men"?
© Warner

Angus T. Jones

Was wurde eigentlich aus Jake aus "Two and a Half Men"?

14.08.25, 11:53
So sieht Jake Harper aus 'Two and a Half Men' heute aus. 

Von 1999 bis 2013 gehörte Angus T. Jones als Jake Harper zu "Two and a Half Men". Doch plötzlich wollte der Jung-Schauspieler nichts mehr mit der Serie zu tun haben und schmiss hin. Aus religiösen Gründen, wie er damals erklärte. Er forderte seine Fans auch auf, die Kultserie nicht mehr anzusehen, weil sie in seinen Augen "gottloser Dreck" sei. Für das Serienfinale 2015 ließ sich Jones aber doch noch für einen kurzen Auftritt überreden.

Nach seinem Ausstieg wurde es äußerst ruhig um Angus T. Jones. Der US-Amerikaner trat nicht mehr vor die Kamera, sondern startete eine Geschäftskarriere. Von seinem streng-religiösen Lebensstil hat sich Jones mittlerweile wieder verabschiedet.

Auf aktuellen Fotos wirkt der inzwischen 31-Jährige deutlich korpulenter, dazu trägt er nun einen Vollbart.

Im Februar 2017 kamen Gerüchte auf, wonach Jones gestorben sei. Auslöser war dabei eine Facebook-Seite namens „R.I.P. Angus T. Jones“. Sein Management dementierte derartige Berichte aber prompt.

