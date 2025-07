"King of Queens": DESHALB verschwand beliebte Figur ganz plötzlich

TV-Mysterium: Dougs enger Freund verschwand plötzlich ohne Erklärung.

King of Queens (1998 bis 2007) war eine der kultigsten Serien der letzten Jahrzehnte. In der Sitcom war Richie Iannucci (Larry Romano), Dougs enger Freund und College-Mitbewohner, über zwei Staffeln hinweg ein fester Bestandteil des Ensembles. Der charmante New Yorker Feuerwehrmann tauchte in 43 Episoden der Staffeln 1 und 2 auf und war bekannt für seine raue Art, seine Frauengeschichten – und dafür, Doug liebevoll „Moose“ zu nennen

Überraschendes Verschwinden

Richie sorgte mit seinem Frauenheld Charme und seinem typischen New York Akzent für zahlreiche Comedy Momente. Doch inmitten der dritten Staffel verschwand Richie ohne jegliche Erklärung aus der Serie. Sein letzter Auftritt war in der Episode „Paint Misbehavin’“ (Staffel 3, Episode 14). Danach war er – im Gegensatz zu anderen Figuren – nie wieder Thema oder erwähnt worden. Kein Abschied, keine Storyline – einfach weg

© Getty Images

Das steckt dahinter

Der wahre Grund für Richies abruptes Aus ist weniger kreative Entscheidung, sondern eine bewusste Karriereentscheidung von Larry Romano selbst. Er bat die Produzenten, ihn vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen, um in der neuen NBC-Sitcom „Kristin“ mitzuspielen – an der Seite der Broadway Schauspielerin Kristin Chenoweth. Romano übernahm dort die Rolle des Aldo Bonnadonna

Leider erwies sich „Kristin“ als kurzlebiger Flop: Von insgesamt 13 gedrehten Episoden wurden nur sechs ausgestrahlt, bevor die Serie 2001 abgesetzt wurde. Anders als erwartet war dieser Wechsel kein großer Karriereschub für Romano

Ersatz durch Danny

Um die Lücke zu füllen, führten die Produzenten in der Folge der dritten Staffel Dougs Cousin Danny (Gary Valentine), gespielt von Kevin James’ echten Bruder, in die Serie ein. Danny wurde sukzessive zur festen Figur und übernahm in vielen Szenen die Rolle, die früher Richie innehatte – auch wenn er einen ganz anderen Typus verkörperte. Manche Fans vermuten, dass diese Besetzung etwas mit familiären Verbindungen zu tun hatte.Richies Verschwinden gehört zu den verblüffendsten und bis heute am häufigsten diskutierten Serien-Mysterien von „King of Queens“. Während andere Nebenfiguren wie Carries Schwester (Sara Spooner) irgendwann wenigstens einmal in der Serie wieder auftauchten, blieb Richie vollkommen außen vor