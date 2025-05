Justin Bieber bricht Schweigen zu P.-Diddy-Gerüchten

"Ich war kein Opfer" – Pop-Sänger Justin Bieber (31) spricht Klartext zu P. Diddy-Skandal.

Justin Bieber hat sich erstmals zu den Gerüchten geäußert, er sei als Teenager vom wegen Menschenhandels angeklagten Musikmogul Sean "Diddy" Combs missbraucht worden. Die Spekulationen flammten auf, nachdem bereits vergangenes Jahr ein altes Video von Bieber (damals minderjährig) und Diddy auftauchte, in dem sie angeblich "48 Stunden" zusammen verbrachten. In den sozialen Medien wurde das Video vielfach als "verstörend" bezeichnet. Viele Nutzer äußerten den Verdacht, Bieber sei ein weiteres Opfer Diddys.

Das sagt Justin Bieber

In einer Stellungnahme ließ Bieber jedoch über seinen Sprecher mitteilen, dass er nicht zu den Opfern gehöre. Gleichzeitig bat er darum, den Fokus auf die tatsächlich Betroffenen zu richten, denen Gerechtigkeit zustehe. Quellen bestätigten gegenüber "TMZ", dass es nie zu Übergriffen Diddys gegenüber Bieber gekommen sei. Die Nähe zwischen den beiden sei eher auf Biebers Freundschaft mit Diddys Söhnen zurückzuführen gewesen. Bieber selbst soll jedoch sehr verstört über die aktuellen Vorwürfe sein und sich emotional komplett zurückgezogen haben. Ein Insider sagte, Bieber habe sich bereits nach den Razzien im März aus dem Thema ausgeklinkt.

Er bereue zudem seine Mitwirkung an Diddys letztem Album von 2023, "The Love Album: Off the Grid", und betonte, dass er sich in den Jahren zuvor bewusst von Diddy distanziert habe. Hätte er früher von den Vorwürfen gewusst, hätte er das Projekt abgelehnt, berichtet "Daily Mail".

Der Prozess gegen Diddy begann diese Woche. Ex-Partnerin Cassie Ventura, die 2023 eine Klage gegen ihn einreichte (später außergerichtlich beigelegt), trat bereits als Zeugin auf. Sie berichtete von erniedrigenden Erlebnissen während der Beziehung. Weitere Prominente wie Bruce Willis und Britney Spears wurden im Rahmen des Verfahrens ebenfalls erwähnt. Die Verhandlung wird fortgesetzt.