Kärntner Hotel bewirbt sich als Hochzeitslocation für Taylor Swift

07.09.25, 17:18
Das Hotel Resort Werzers am Wörthersee wirbt mit einem TikTok-Video um die Hochzeit von Popstar Taylor Swift (35) und NFL-Spieler Travis Kelce (35).

"Officially applying to be Taylor & Travis' wedding spot", verkündet das Traditionshaus in Pörtschach in seinem Clip. Untermalt mit Swifts Hit "Love Story" präsentiert das Hotel sein Badehaus als perfekte Location für die Trauung des Jahres. Seit der Verlobungsankündigung des Paares brodelt die Gerüchteküche über den möglichen Hochzeitsort.

 

@werzers.hotel.res ???? Das historische Badehaus ist nicht nur ein Spabereich, sondern auch eine exklusive Eventlocation mit See-Spa, Sunset-Suite & Sonnenterrasse. ???? Wollt ihr mehr vom Werzers Badehaus sehen? #werzerspörtschach #werzersbadehaus #weddinglocation #taylorandtravis #swifties ♬ Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift

 

Die Nutzerreaktionen auf die lustige Aktion des Hotels fallen überwiegend positiv aus. "Wäre ich Taylor, würde ich sofort buchen", kommentiert eine Userin begeistert. Das Hotelteam antwortet hoffnungsvoll: "Wir warten mal ab, ob wir eine Nachricht von Taylor bekommen." Nur ein praktisch denkender Fan gibt zu bedenken: "Leider kein direkter Landeplatz für den PJ (Anm. Privatjet) würd ich jetzt mal vermuten?"

Während Fans fleißig die TikTok-Accounts des Promipaares verlinken, bleibt abzuwarten, ob der Wörthersee tatsächlich zum Schauplatz der Starhochzeit wird.

