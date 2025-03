× 67. Academy Awards: Adrien Brody ist der Party-König!

Und der Oscar für den größten Party-Tiger geht an... Arien Brody! Der ""The Brutalist"-Star macht in Hollywood die Nacht zum Tag und jettet von einer Oscar-Party zur Nächsten. Fotos mit Demi Moore, Kim Kardashian und sogar Mick Jagger inklusive.

Heute Nacht (ab 1 Uhr früh auch ORF1 zu sehen) winken dem über dreistünden Drama „Der Brutalist“ gleich 10 Oscars. Hauptdarsteller Adrien Brody, der die Wetten mit einer Quote von 1,40 vor „Like a Complete Unknown“-Star Timothée Chalamet (2,60) anführt, ist schon im Feire-Modus und tauchte Freitag und Samstag bei gleich vier (!) Oscar-Partys auf! Nach dem Pre Oscar Dinner bei „Saint Laurent x Vanity Fair“ Dinner wo u.a auch Oliva Wilde gesichtet wurde, lächelte er bei der "CAA Pre-Oscar Party" im Living Room auch mit Guy Pearce, einem heißen Kandidaten für den Academy Award als bester Nebendarsteller, oder Vin Diesel in die Kamera. © Getty Images × Oscars 2025: Moore, Brody und „Anora“ sind die Wett-Favoriten



© Getty Images × © Getty Images × © Getty Images × Bei "Giorgio Armani" tanzte Brody neben Felicity Jones, Georgina Chapman, Nathalie Emmanuel, Kristen Bell oder Yuri Alexandrovich an. Und als Highlight gab’s bei "Chanel " u.a. gemeinsame Fotos mit Mick Jagger, Demi Moore, Kim Kardashian, Georgina Chapman oder Colman Domingo, der ihm mit „Sing Sing“ den Oscar als bester Hauptdarsteller wegschnappen könnte. © Getty Images × © Getty Images × © Getty Images × Spannend: Brodys größter Konkurrent Timothée Chalamet zeigte sich Oscar-Vorfeld fast so menschenscheu wie Bob Dylan: Nach dem berühmten Klassenfoto aller Oscar-Nominees besuchte Chalamet die letzte Woche nämlich keine einzige Pre-Party und wurde überhaupt nur beim Basketball-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves gesichtet. © Getty Images × © Getty Images × Gar keinen Hollywood-Auftritt gab’s indes für „Emilia Perez“-Aufregerin Karla Sofía Gascón nach ihren rassistischen Tweets. Sie feierte aber Freitag Abend in Paris ihr Red Carpet Comeback. Beim Dinner zum 50-jährige Jubiläum der „César Film Awards“.