„Charlie der Superhund" muss im Kino die Welt vor fieser Katzenbande retten
© Einhorn Film

Film der Woche

„Charlie der Superhund“ muss im Kino die Welt vor fieser Katzenbande retten

Von
28.01.26, 09:00
Teilen

Der neue Trickfilm-Hit „Charlie der Superhund" liefert ab Donnerstag ein rasantes Kino-Abenteuer für die ganze Familie.  

Ein süßer Golden Retriever, der nach einer Entführung durch Außerirdische Superkräfte hat und die Welt vor der bösen Katze Puddy retten muss, Hollywood Top-Star Owen Wilson als Sprecher und drei neue Hits von Bryan Adams – Star-Power für den neuen Trickfilm-Hit „Charlie der Superhund", der ab Donnerstag (29. Jänner) Klein und Groß in unsere Kinos lockt.

„Charlie der Superhund“ muss im Kino die Welt vor fieser Katzenbande retten
© Einhorn Film

„Charlie der Superhund“ muss im Kino die Welt vor fieser Katzenbande retten
© Einhorn Film

Der schüchterne Junge Danny hat oft davon geträumt, gemeinsam mit seinem vierbeinigen Freund , dem süßen Golden Retriever Charlie als Superheld die Welt zu retten. Doch plötzlich wird dieser Traum Wirklichkeit: Eines Nachts erscheinen Außerirdische, entführen dem Hund und verleihen ihm unglaubliche Kräfte. Die sind auch vonnöten: Schließlich gilt es den listigen Kater Puddy, Anführer einer bösen Katzenbande zu stoppen. Der will ja die Weltherrschaft an sich reißen!

„Charlie der Superhund“ muss im Kino die Welt vor fieser Katzenbande retten
© Einhorn Film

In einem rasanten, humorvollen und herzerwärmenden Kinoabenteuer muss der Superhund gemeinsam mit Danny Herz, Mut und Einfallsreichtum beweisen. Bryan Adams liefert ihm den Soundtrack dazu, u.a. die neue Single „Anything Is Possible"

