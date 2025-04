× Der blanke Horror: „Sinners“ bremst „Minecraft“ aus

Mit 717,8 Millionen Dollar Kassa ist „Minecraft“ der erfolgreichste Film des Jahres. Trotzdem gibt’s in den USA nun das blanke Entsetzen, denn der coole Horror-Film „Sinners“ übernimmt überraschend die Chartspitze.

14 Tage lang hielt „Ein Minecraft Film“ die Spitze der US-Kinocharts und spielte dabei bislang schon 343,8 Millionen Dollar in Amerika sowie 717,8 Millionen Dollar weltweit ein. Der erfolgreichste Film des Jahres. Doch jetzt haben Jason Momoa, Jack Black und Co. in Creed-Star Michael B. Jordan ihren Meister gefunden. Der legt mit dem Horror-Film „Sinners“ einen gar historischen Erfolg hin. 48 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende. Das ist das erfolgreichste Originalfilm-Debüt seit der Pandemie und der erste Horrorfilm, der vom US-Publikum bei „CinemaScore,“ die Bestnote „A“ erhielt.

Das sind die aktuellen US-Kinocharts:

1. Sinners, 48 Millionen Dollar Kassa

2. Ein Minecraft Film, 40,5 Mio.

3. The King Of Kings, 17,6 Mio.

4. The Amateur, 7 Mio

5. Warfare, 4,9 Mio

„Sinners“ spielt im Jahr 1932 und erzählt die Geschichte der Zwillingsbrüder Smoke und Stack (beide gespielt von Michael B. Jordan), die aus Chicago in ihr Heimatstädtchen in Mississippi zurückkehren und dort einen Tanzschuppen für die schwarze Community eröffnen wollen. Doch auf die Sünder wartet das Böse in übernatürlicher Form. Doch plötzlich stehen eine Armee von Untoten, angeführt von Remmick (Jack O'Connell) und Mary (Hailee Steinfeld) vor der Tür auf und haben großen Appetit auf Musik und das Blut der Gäste.

Soziale Spannungen, Horror und Musik ergeben eine ebenso aufregende wie aufrüttelnde Mischung, die auch ein wenig an den Tarantino Klassiker „ From Dusk Till Dawn" erinnert.