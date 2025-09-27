Thomas Brezina hat mit seiner Buchreihe „Sieben Pfoten für Penny“ viele junge Lesende geprägt.

Es ist schon eine Weile her, als Sieben Pfoten für Penny jugendliche Lesende in den Bann zog. Ganze 38 Bände umfasste die Reihe von Bestseller-Autor Thomas Brezina. Im Jahr 1994 erschien der erste Band über die 14-jährige Protagonistin. Penny lebt in Salzburg und ist die Tochter eines Tierarztes und einer Verhaltensforscherin. Sie reitet leidenschaftlich gerne und ist Tierschützerin. Letzteres bringt ihr manchmal Probleme ein.

Penny ist im neuen Buch erwachsen

Nun hat Thomas Brezina seiner Penny neues Leben eingehaucht – auf Wunsch zahlreicher Fans, die sich neue Geschichten gewünscht haben. In Penny – Sieben Pfoten für ein neues Leben erfahren wir, dass aus dem Mädchen längst eine Erwachsene geworden ist. Penny lebt in England, ist wie ihr Vater Tierärztin geworden. Als sie einen Brief erhält, muss sie sich die Frage stellen, was im Leben wichtig ist... Emotional. Brezina erklärt, wie es für ihn das Wiedersehen mit Penny war: “Dieser Figur wiederzubegegnen, die so viele Menschen inspiriert hat, war ein emotionales Erlebnis. Endlich konnte ich viele Fragen lösen, die Penny-Fans schon immer beschäftigt haben. Und zugleich neuen Lesern ermöglichen, Penny kennenzulernen.” Fans feiern den Autor für das Penny-Comeback.